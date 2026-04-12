 TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto
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TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto

TotalAV protegge PC, Mac, Android e iOS da virus, phishing e ransomware. Suite completa, interfaccia intuitiva e 80% di sconto sul primo anno.
TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto
Sicurezza Antivirus
TotalAV protegge PC, Mac, Android e iOS da virus, phishing e ransomware. Suite completa, interfaccia intuitiva e 80% di sconto sul primo anno.

Ogni volta che apri il browser, scarichi un file o ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, stai potenzialmente aprendo una porta a qualcuno che non hai invitato. Virus, ransomware, siti di phishing, spyware nascosti negli allegati email: le minacce sono più sofisticate che mai. Con TotalAV in promozione a soli 19€ con 80€ di risparmio, proteggersi non è mai stato così accessibile.

Proteggiti con TotalAV

TotalAV: lo scudo digitale che agisce prima che sia troppo tardi

Il problema con la maggior parte delle minacce informatiche è che non le vedi arrivare. Un link apparentemente innocuo, un allegato che sembra una fattura, una rete Wi-Fi del bar che nasconde un attacco man-in-the-middle: in pochi secondi i tuoi dati possono essere compromessi. TotalAV interviene esattamente in quei secondi, prima che il danno sia fatto. Blocca virus, spyware e ransomware in tempo reale, ferma automaticamente i siti di phishing prima ancora che si carichino, analizza file, app e download in background e si aggiorna costantemente per riconoscere anche le minacce più recenti. Funziona su Windows, macOS, Android e iOS, quindi protegge tutti i tuoi dispositivi con un’unica piattaforma, senza configurazioni complicate e senza bisogno di essere un esperto informatico.

E qui arriva la parte che rende questa promozione davvero difficile da ignorare: con l’80% di sconto sul primo anno, stai ottenendo una protezione di livello professionale a una frazione del costo. Non stiamo parlando di un antivirus basilare, ma di una suite completa che include anche strumenti per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, rendendolo più veloce e reattivo. Sicurezza e performance, insieme, a un prezzo che non ha più scuse. Non aspettare di essere la prossima vittima: attiva subito TotalAV con l’80% di sconto e naviga online sapendo che qualcuno veglia per te!

Proteggiti con TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 apr 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
12 apr 2026
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