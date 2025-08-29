 Protezione dai virus e privacy online insieme? Con TotalAV si e costa 19€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Protezione dai virus e privacy online insieme? Con TotalAV si e costa 19€

TotalAV è uno dei software più completi per la protezione e privacy informatica. Ecco cosa include a soli 19€ per il primo anno di utilizzo.
Protezione dai virus e privacy online insieme? Con TotalAV si e costa 19€
Sicurezza Antivirus
TotalAV è uno dei software più completi per la protezione e privacy informatica. Ecco cosa include a soli 19€ per il primo anno di utilizzo.

Mettere al sicuro dati e dispositivi non è mai stato così conveniente. Con la nuova promozione di TotalAV, è possibile attivare un abbonamento annuale che unisce antivirus, VPN illimitata e ad blocker avanzato a soli 1,59€ al mese, pari a 19€ per un intero anno.

Rispetto al prezzo standard di 99 €, il risparmio è di 80€ netti. L’attivazione è disponibile esclusivamente attraverso il sito ufficiale di TotalAV , rendendo questa offerta una delle più interessanti del momento per chi vuole garantire la massima sicurezza digitale.

Vai all’offerta di TotalAV

Perché scegliere TotalAV

Nato inizialmente come antivirus, TotalAV si è evoluto in una suite completa di cybersicurezza, capace di individuare e bloccare minacce come virus, trojan, spyware e ransomware. La protezione non si limita al computer: smartphone e tablet sono inclusi, assicurando una difesa continua su ogni dispositivo utilizzato nella vita quotidiana, sia per lavoro che per uso personale.

Il pacchetto integra anche una VPN senza limiti, utile per mascherare l’indirizzo IP e garantire la riservatezza della navigazione, soprattutto in luoghi pubblici come aeroporti o hotel, dove le reti Wi-Fi possono essere meno sicure. A completare l’offerta c’è un blocco pubblicità avanzato, che elimina banner e pop-up, velocizzando il caricamento delle pagine e migliorando l’esperienza online.

Con la promo in corso, bastano 19€ per 12 mesi di protezione completa. Una soluzione ideale per chi desidera sicurezza, privacy e prestazioni elevate senza costi eccessivi, affidandosi a un software riconosciuto a livello internazionale.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Truffa dello storno: cos'è e come difendersi

Truffa dello storno: cos'è e come difendersi
Anthropic userà le chat per addestrare Claude

Anthropic userà le chat per addestrare Claude
PromptLock: il primo ransomware che usa l'AI per attaccare

PromptLock: il primo ransomware che usa l'AI per attaccare
Browser agentici: nessuna garanzia di sicurezza

Browser agentici: nessuna garanzia di sicurezza
Truffa dello storno: cos'è e come difendersi

Truffa dello storno: cos'è e come difendersi
Anthropic userà le chat per addestrare Claude

Anthropic userà le chat per addestrare Claude
PromptLock: il primo ransomware che usa l'AI per attaccare

PromptLock: il primo ransomware che usa l'AI per attaccare
Browser agentici: nessuna garanzia di sicurezza

Browser agentici: nessuna garanzia di sicurezza
Edoardo D'amato
Pubblicato il
29 ago 2025
Link copiato negli appunti