Protezione IP su Google Chrome per migliorare la privacy

Su Internet, i cookie di terze parti sono spesso utilizzati per tracciare gli utenti del web, ma esiste un altro dato che può essere sfruttato a questo scopo: l’indirizzo IP. Si tratta di un codice univoco che identifica ogni dispositivo connesso alla rete. A casa, ad esempio, l’indirizzo IP pubblico è quello assegnato alla casella dal proprio fornitore di servizi Internet. Questo stesso indirizzo IP viene utilizzato anche dalle funzioni di sicurezza, in particolare per instradare il traffico di rete o per bloccare un utente Internet all’origine di un traffico sospetto.

Con la funzione “Protezione IP“, Google deve quindi trovare il giusto equilibrio tra la protezione della privacy degli utenti e il corretto funzionamento delle funzioni web essenziali.

La funzione di protezione IP di Google Chrome

Per raggiungere questo equilibrio, la funzione di protezione IP permette di convogliare un certo traffico attraverso un proxy di Google, nascondendo l’indirizzo IP dell’utente e impedendo il tracciamento incrociato dei siti. Quando si usa un proxy, è l’indirizzo IP del proxy a essere visibile sul server del sito visitato.

Grazie a quelli che Google chiama “proxy per la privacy“, l’indirizzo IP dell’utente di Internet viene reso anonimo, impedendo così il tracciamento incrociato dei siti sulla base di queste informazioni. L’indirizzo IP visibile al sito web visitato fornirà una posizione approssimativa e non precisa dell’utente, oltre a mascherare il suo vero indirizzo IP.

Questa funzionalità non sarà attivata per tutta la navigazione in Internet, ma solo per alcuni domini (in particolare quelli noti per il tracciamento degli utenti), e sarà poi gradualmente estesa.

Inoltre, Google non sarà a conoscenza del traffico che passa attraverso i suoi proxy e i flussi saranno criptati: “C’è un tunnel criptato end-to-end via TLS, da Chrome al server di destinazione“, si legge su questa pagina.

Questa funzione sarà sottoposta a test e dovrà essere attivata manualmente nelle impostazioni del browser. Solo gli utenti connessi a Google Chrome e con un indirizzo IP basato negli Stati Uniti potranno usufruire di IP Protection. Per motivi di sicurezza, l’autenticazione al proprio account Google sarà necessaria per utilizzare questa funzione, in particolare per individuare e bloccare più facilmente il traffico non valido.

Google prevede di testare questa funzione in un arco di tempo che va dalla versione Chrome 119 alla versione Chrome 225. Al momento, la versione attuale di Chrome è la 118.