Protezione Norton Antivirus: un nuovo pacchetto ti aspetta (sconto del 66%)

In molti sottovalutano ancora l’importanza di proteggere i propri dispositivi e la propria privacy. Spesso si affidano a soluzioni gratuite che servono a ben poco. Se i costi stanno bloccando anche te, Norton mette a disposizione i propri bundle a prezzi scontati, tra cui un nuovo pacchetto davvero eccezionale, pensato non soltanto per te ma anche per tutta la tua famiglia.

Norton 360 Advanced: nuovo pacchetto in sconto del 66%

Il bundle appena lanciato dalla società è Norton 360 Advanced. Completo sotto tutti i punti di vista, ti protegge da ogni tipo di minaccia conosciuta e nuova. Inoltre, offre funzionalità importanti come:

Backup del PC nel cloud : i tuoi dati saranno al sicuro in 200 GB di spazio cloud, anche in caso di guasto hardware del dispositivo.

: i tuoi dati saranno al sicuro in 200 GB di spazio cloud, anche in caso di guasto hardware del dispositivo. Secure VPN : potrai navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy online.

: potrai navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy online. SafeCam : la tua webcam viene protetta da accessi non autorizzati.

: la tua webcam viene protetta da accessi non autorizzati. Password Manager: per gestire le tue password in modo sicuro e organizzato.

Inoltre, Norton 360 Advanced offre protezione multi-dispositivo, che copre fino a 10 device contemporaneamente con un solo abbonamento. La novità vera sono tre nuove funzionalità: il Social Media Monitoring, l’assistenza per il ripristino dell’identità e l’assistenza in caso di furto del portafoglio. Quanto costa la protezione? Soltanto 44,99 euro all’anno, grazie allo sconto del 66%. Ovviamente, sei libero di optare per gli altri bundle di Norton, tutti in sconto:

Norton AntiVirus Plus : sconto del 42%, costo per il primo anno di 19,99 euro .

: sconto del 42%, costo per il primo anno di . Norton 360 Standard : costo di 29,99 euro per il primo anno grazie allo sconto del 60%.

: costo di per il primo anno grazie allo sconto del 60%. Norton 360 Deluxe: il prezzo è di 34,99 euro (sconto del 66%).

Detto questo, non ti resta che scegliere il bundle ideale per le tue esigenze, tra cui il nuovo pacchetto. Se vuoi maggiori informazioni prima di abbonarti, clicca sul bottone qui sotto per entrare nella pagina dedicata all’offerta.