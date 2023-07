Protezione Premium di Norton 360, ecco perché è la migliore

La protezione Premium di Norton 360 si presenta come una soluzione completa per salvaguardare tutti i tuoi dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzi.

Questo prodotto trascende i confini del software antivirus convenzionale fornendo una miriade di funzionalità all’avanguardia che elevano la tua sicurezza online a livelli senza precedenti.

Protezione Premium di Norton 360: ecco cosa contiene il pacchetto

Norton 360 Premium offre una gamma completa di funzionalità per garantire la tua sicurezza online. Questi includono la protezione in tempo reale che ti protegge da varie minacce, nonché una VPN sicura che consente la navigazione anonima.

Inoltre, il software fornisce un password manager intuitivo che genera, memorizza e organizza tutte le tue password. È anche presente un cloud storage per la custodia dei tuoi file e documenti essenziali.

Oltre a queste funzionalità, è presente anche una funzione di controllo parentale che consente di supervisionare e dirigere le attività online dei propri figli, garantendo un ambiente di navigazione sicuro.

Inoltre, è presente un’innovativa SafeCam per PC che avvisa in caso di tentativi non autorizzati di accesso alla tua webcam, salvaguardando la tua privacy e prevenendo intrusioni indesiderate.

Per fornire un pacchetto più completo, Norton include un ulteriore livello di protezione attraverso il monitoraggio del Dark Web.

Questa funzione analizza e monitora attivamente il Dark Web per determinare se una qualsiasi delle tue informazioni personali è stata compromessa.

In caso di violazione, riceverai una notifica immediata, che ti consentirà di salvaguardare tempestivamente la tua identità.

Norton fornisce la garanzia “Virus Protection Promise“. Questa garanzia garantisce che se il tuo dispositivo viene infettato da un virus che Norton non è in grado di eliminare, sarai rimborsato per eventuali danni, anche dopo aver implementato tutte le precauzioni di sicurezza necessarie.

Per riassumere, la protezione Premium di Norton 360 offre un’ampia selezione di funzionalità volte a salvaguardare i tuoi dispositivi e garantire la sicurezza dei tuoi dati personali.

Approfittando dell’esclusivo sconto del 59%, puoi acquistare questa soluzione avanzata a soli 44,99 euro.

È importante notare che questa tariffa scontata è applicabile solo ai nuovi utenti e per il primo anno di abbonamento.

