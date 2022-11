Protezione da virus e app infette? Bitdefender è l'antivirus completo

Sempre più spesso si sente parlare di app infette presenti sul Google Play Store. Nondimeno, anche i sistemi iOS sono in pericolo, visto che diverse app includono annunci i cui link rimandano a pagine di phishing. Come puoi difenderti da queste e da tante altre minacce come virus, malware, trojan, spyware e ransomware? Semplice, con Bitdefender Antivirus.

Le sue soluzioni sono vincenti perché offrono una difesa completa contro i pericoli del Web. Ogni suite include livelli di protezione elevati per rendere la tua privacy e i tuoi dispositivi inviolabili. Ovviamente è necessario fare un piccolo sacrificio attivando l’abbonamento giusto che garantisca tutto questo. Qual è il migliore tra quelli disponibili?

Secondo gli esperti il più completo è Bitdefender Total Security che grazie al Black Friday oggi ti costa solo 25,50 euro, invece di 84,99 euro. Si tratta della migliore offerta per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. La licenza è valida per un anno e può essere attivata su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente. L’app è disponibile per i principali sistemi operativi.

Bitdefender Total Security è più di un antivirus: è un potente sistema di difesa

Attiva subito una perfetta contraerea per i tuoi dispositivi contro qualsiasi minaccia del Web. E per “qualsiasi” Bitdefender Total Security Antivirus intende tutte le minacce. Sarai completamente protetto non solo da virus, ma anche da app infette presenti sugli store ufficiali e link fraudolenti.

La difesa contro phishing e smishing oggigiorno è davvero importante e fondamentale. Sono sempre di più gli attacchi che arrivano tramite email, SMS e messaggi chat. Questo potente strumento analizza qualsiasi contenuto e ti avvisa se la pagina che stai aprendo è pericolosa. Così come l’app che stai scaricando.

Insomma, Bitdefender Total Security Antivirus è una risorsa preziosa che tutti dovrebbero installare sui propri dispositivi. Fai la scelta giusta e ottienila subito al 70% di sconto. Incluso nel pacchetto hai anche una potente VPN che renderà la tua navigazione online sicura e al 100% anonima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.