Proton Drive lancia gli Album per organizzare e condividere foto

Proton Drive lancia gli Album per archiviare le foto nel cloud. La nuova funzione, particolarmente richiesta dagli utenti, permette di gestire e condividere le immagini con estrema facilità.

Su Proton Drive arrivano gli Album per le foto

Gli Album di Proton Drive funzionano in modo simile a quelli di qualsiasi altro servizio di cloud storage. Si possono creare raccolte di foto per organizzarle in base al tema. In questo modo, rispolverare i vecchi ricordi è sicuramente più semplice rispetto a scorrere anni di foto e video.

Poton permette di condividere gli Album fotografici con altre persone in modo selettivo. Si può decidere chi può fare cosa all’interno di ogni album. Alcuni utenti potranno solo visualizzare le foto, senza possibilità di modificarle. Altri, se autorizzati, potranno caricare nuove immagini e modificare l’album (es. aggiungendo o rimuovendo foto). Le modifiche compaiono in tempo reale, così tutti i membri vedono sempre la versione aggiornata. Inoltre, si ha il pieno controllo dei permessi. Si possono revocare o modificare in qualsiasi momento.

Su Proton Drive, ogni album è protetto con crittografia end-to-end. Questo significa che solo il legittimo proprietario può vedere il contenuto delle foto, insieme alle persone con cui si sceglie di condividerle. Nessun altro, nemmeno Proton, può accedervi.

Ma la protezione non riguarda solo le immagini. Anche le informazioni che accompagnano le foto sono criptate: nomi degli album; metadati delle immagini (come data, ora e dispositivo con cui sono state scattate); posizioni geografiche e altri dettagli tecnici o organizzativi.

In arrivo Preferiti e filtri per screenshot

Oltre agli Album personalizzati, Proton Drive ora consente di aggiungere foto e video ai preferiti. Tutti i preferiti saranno archiviati in un album separato per un accesso rapido.

Proton aggiungerà anche altre funzionalità agli Album per semplificare la condivisione. Come i recenti link che permettono di condividere file con chi non usa Proton Drive, presto sarà possibile fare lo stesso con le foto. Inoltre, introdurrà un filtro dedicato agli screenshot.

Disponibili per tutti gli utenti, anche con il piano gratuito

Gli Album di Proton sono ora disponibili per tutti gli utenti di Proton Drive, inclusi quelli con il piano gratuito da 5GB. Se questo spazio non è sufficiente, è possibile passare a Proton Drive Plus, che offre 200GB e la cronologia dei file, o a Proton Unlimited, che include l’accesso a Proton VPN, funzionalità extra per Proton Mail e altro ancora. Naturalmente, questi ultimi sono a pagamento.