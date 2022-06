Le evoluzioni dell'ecosistema Proton: oltre Mail e VPN

A fine maggio, Proton ha annunciato una riorganizzazione della propria offerta, con l’obiettivo dichiarato di unificare tutti i servizi proposti in un unico ecosistema dedicato alla tutela della privacy. Un decisione importante, che non deve però essere interpretata come il raggiungimento di un traguardo, bensì come il primo passo di un nuovo percorso di evoluzione appena intrapreso. Oggi la società annuncia alcuni dei prossimi step.

Proton annuncia le prossime novità dell’ecosistema

Si fa riferimento anche al debutto di un servizio inedito, la cui natura rimane però al momento ancora avvolta dal mistero. Troverà posto all’interno del pacchetto Unlimited. Ecco dunque le novità che il team si appresta a introdurre da qui alla fine del 2022:

compatibilità dei servizi con un numero maggiore di piattaforme (Web, desktop, mobile, dispositivi connessi ecc.);

integrazione più profonda per un’automazione migliorata tra i diversi servizi offerti;

espansione dell’ecosistema con l’inclusione di nuovi servizi dedicati alla tutela della privacy.

Il seme che ha portato di recente alla nascita dell’ecosistema è stato piantato nell’ormai lontano 2013 in un centro di ricerca del CERN, in Svizzera. Il marchio è arrivato ad accrescere nel tempo la propria popolarità, estendendo ben presto il proprio raggio d’azione oltre l’iniziale offerte di una casella per la posta elettronica basata sull’impiego della criptografia (Mail), arrivando a includere un calendario (Calendar), una quota di spazio per il cloud storage (Drive) e una Virtual Private Network avanzata (VPN). Può contare sulla stretta collaborazione con Tim Berners-Lee.

Scegliendo l’ abbonamento annuale a Proton è possibile approfittare di uno sconto di 24 euro sul prezzo rispetto alla sottoscrizione mensile, con ‘ quello annuale biennale il risparmio sale a 96 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.