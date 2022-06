Proton Unlimited: tutto quello che c'è da sapere

Nelle scorse settimane, il team al lavoro sul celebre servizio ProtonMail ha annunciato una profonda riorganizzazione degli strumenti proposti, dando vita a quella che è di fatto una soluzione all-in-one per la privacy battezzata più semplicemente Proton Unlimited. Vediamo cosa offre, nel dettaglio.

Tutti i dettagli su Proton Unlimited

Ci sono anzitutto 500 GB di spazio per l’archiviazione dei propri dati sul cloud, fino a 15 indirizzi email attraverso i quali gestire la propria corrispondenza con cartelle, etichette e filtri illimitati, nessun tetto massimo per il volume di messaggi inviati o ricevuti e il supporto per tre domini di posta elettronica personalizzati. Si aggiungono l’accesso prioritario all’assistenza tecnica, la funzionalità Calendar per impegni e appuntamenti e la VPN che protegge ogni attività svolta online. Il riepilogo nello specchietto riassuntivo allegato qui sotto.

Questi i prezzi dell’ abbonamento Proton Unlimited: 11,99 euro per la singola sottoscrizione mensile, 9,99 euro al mese scegliendo la formula annuale (con un risparmio di 24 euro) oppure 7,99 euro al mese con quella biennale (con uno sconto di 96 euro). Il team di Proton continua a offrire la formula Free, completamente gratuita, ma caratterizzata da alcuna pesanti limitazioni. Include un indirizzo email con 1 GB di spazio per l’archiviazione di messaggi e allegati, fino a 150 scambi ogni giorno e tre cartelle o etichette per l’organizzazione degli elementi.

Per quanto riguarda la Virtual Private Network, è accessibile da sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS, iPadOS e Android TV. Può contare su un totale pari a 1.767 server distribuiti in 63 paesi di tutto il mondo. Non ci sono compromessi in termini di velocità e prestazioni. È configurabile su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea e supporta appieno il trasferimento di file attraverso i circuiti peer-to-peer. L’affidabilità è garantita dal team svizzero che l’ha realizzata: lo stesso del CERN che ha creato ProtonMail.

