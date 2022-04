ProtonMail: nuova versione per iOS e nuovo dominio

La software house svizzera, nota anche per ProtonVPN, ha svelato una nuova versione di ProtonMail per iOS. Il client email ha ricevuto un corposo aggiornamento, non solo in termini estetici, ma anche funzionale, in modo da soddisfare le richieste degli utenti. Contestualmente è stato annunciato un nuovo dominio per invio e ricezione. L’azienda di Ginevra ha infine comunicato l’acquisizione di SimpleLogin.

Nuova ProtonMail per iOS

La nuova versione di ProtonMail per iOS offre un’interfaccia più gradevole e moderna. È stata inoltre semplificata la gestione delle caselle di posta. Le email con lo stesso oggetto sono state raggruppate in modo da agevolare la lettura dalla prima all’ultima, come una conversazione. Gli utenti possono comunque ripristinare la precedente visualizzazione nelle impostazioni. Disponibile inoltre la modalità scura (dark mode).

Ovviamente rimangono attive tutte le funzionalità di sicurezza, tra cui la crittografia end-to-end. Su iOS è possibile sfruttare anche AppKey Protection System per avere un livello aggiuntivo di protezione tramite codice PIN o Face ID. Nei prossimi mesi è previsto il restyling della versione Android (attualmente in beta).

Gli utenti possono utilizzare un nuovo dominio gratuito per inviare e ricevere le email, ovvero proton.me. L’attivazione sarà possibile nei prossimi giorni per tutti gli account ProtonMail. Fino al 30 aprile, l’indirizzo @proton.me associato al nome utente non potrà essere attivato da nessun altro.

La software house svizzera ha infine comunicato l’acquisizione di SimpleLogin (non sono noti i dettagli economici). L’azienda francese offre un servizio di alias che permette di nascondere il vero indirizzo email. Se diventa un bersaglio degli spammer è sufficiente disattivare l’alias. SimpleLogin sfrutterà l’infrastruttura di ProtonMail, ma rimarrà un servizio indipendente.