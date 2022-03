ProtonMail consiglia ai russi di pagare in contanti

In seguito alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Unione europea, i cittadini russi non possono più utilizzare i servizi Google Pay e Apple Pay, né effettuare pagamenti con PayPal e carte Visa, MasterCard e American Express. ProtonMail ha consigliato di rinnovare l’abbonamento al più presto, indicando metodi di pagamento alternativi, tra cui l’uso di criptovalute e contanti.

Nell’email inviata agli abbonati e sul sito ufficiale, la software house svizzera sottolinea che non lascerà la Russia, a differenza di altre aziende occidentali. ProtonMail evidenzia tuttavia che, a causa delle sanzioni, non sarà possibile utilizzare i circuiti Visa e MasterCard, PayPal e il sistema SWIFT. Il governo russo potrebbe anche limitare l’accesso ad Internet, quindi gli utenti dovrebbero rinnovare l’abbonamento nel minor tempo possibile.

Many companies have announced they will no longer serve Russian customers. Proton's mission, however, is to defend online freedom anywhere in the world, so we remain committed to ensuring the free flow of information in Russia for as long as possible.

— ProtonMail (@ProtonMail) March 8, 2022