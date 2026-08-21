Proton Mail organizza i messaggi in categorie

L’azienda svizzera ha annunciato una nuova funzionalità “copiata” da Gmail. Proton Mail può organizzare automaticamente i messaggi ricevuti in categorie. Gli utenti possono attivare/disattivare la relativa opzione in qualunque momento. Proton sottolinea che non legge i contenuti, quindi la privacy è garantita. In un altro post evidenzia la soluzione adottata da Google per evitare il blocco delle email politiche da parte dei sistemi anti-spam.

Sei categorie in Proton Mail

Molti utenti ricevono decine di email al giorno. Trovare quelle più importanti che meritano maggiore attenzione non è semplice. Proton ha quindi sviluppato un filtro automatico che sposta i messaggi nella relativa categoria, in modo simile alla funzionalità disponibile in Gmail da oltre 10 anni. Le categorie di Proton Mail sono sei:

Principale : messaggi personali e di lavoro, oltre che aggiornamenti e notifiche importanti

: messaggi personali e di lavoro, oltre che aggiornamenti e notifiche importanti Social : aggiornamenti dalle piattaforme social

: aggiornamenti dalle piattaforme social Promozioni : offerte, codici sconto e saldi

: offerte, codici sconto e saldi Newsletter : contenuti e notizie non promozionali

: contenuti e notizie non promozionali Transazioni : prenotazioni, fatture e ordini

: prenotazioni, fatture e ordini Aggiornamenti: conferme e avvisi automatici

Le categorie sono attive per i nuovi utenti. È possibile scegliere le singole categorie da attivare/disattivare e spostare le email nella giusta categoria in caso di errori (ciò permette di aggiornare il filtro).

Proton sottolinea che, a differenza di Gmail e Outlook, non vengono mostrate inserzioni e i dati non sono usati per addestrare i modelli AI. Ovviamente non può leggere le email in quanto sono protette dalla crittografia end-to-end.

A proposito di Google, Proton ha evidenziato che gli utenti statunitensi riceveranno più spam politico a partire dal 6 settembre. Le email inviate dai comitati politici iscritti al Gmail Verified Sender Program avranno un canale preferenziale. In pratica non verranno bloccate dai filtri anti-spam di Gmail. Il consiglio è usare Proton Mail.