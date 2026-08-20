Telegram punta al dominio .gram: cosa significa e perché lo vuole

Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha recentemente annunciato su X che la sua azienda ha presentato una richiesta all’ICANN, l’organismo che assegna le estensioni Internet, per ottenere la gestione del dominio “.gram”. Il dossier dell’azienda sarà quindi esaminato attentamente. Non è certo tuttavia, che l’ICANN dia un esito favorevole.

Telegram vuole ottenere la propria estensione di dominio .gram

Un dominio di primo livello, o TLD (“top-level domain”), corrisponde all’estensione (.com, .net, .it) che segue il nome di dominio. Ogni estensione è amministrata da un registro distinto, validato dall’ICANN dopo un esame tecnico e finanziario. La richiesta passa poi attraverso un periodo durante il quale terze parti possono formulare obiezioni.

Meta, ad esempio, potrebbe opporsi al progetto sostenendo che questo TLD può potenzialmente danneggiare l’immagine del suo servizio Instagram. Se Telegram ottenesse la gestione del “.gram”, l’azienda diventerebbe essa stessa quel registro, con la possibilità di distribuire indirizzi del tipo “www.username.gram” al suo miliardo di utenti.

La procedura va quindi ben oltre il classico acquisto di un nome di dominio. Telegram non sarebbe più cliente di un registro, ma l’operatore dell’intera zona .gram. Pavel Durov evoca anche la possibilità di creare, a partire da questi indirizzi, siti web interattivi ospitati direttamente da Telegram e generati da una singola istruzione testuale, senza strumenti di sviluppo esterni.

Verso una maggiore autonomia

Questa richiesta arriva dopo un episodio che ha perturbato il funzionamento del servizio. A luglio, i link brevi in “t.me” hanno smesso di funzionare per quasi un’intera giornata, poiché il registro GoDaddy che gestisce l’estensione “.me” aveva temporaneamente disattivato il dominio di Telegram. Telegram resta quindi esposto a decisioni prese al di fuori della propria organizzazione.

A inizio anno, i link in “t.me” erano inoltre già stati oggetto di una segnalazione. A gennaio 2026, una variante di questi indirizzi, del tipo “t.me/proxy”, poteva essere sfruttata per esporre l’indirizzo IP reale di un utente a sua insaputa.

Ottenere il proprio dominio di primo livello darebbe a Telegram un controllo diretto sull’infrastruttura di denominazione associata ai propri link, senza intermediari in grado di sospenderla.

Resta il fatto che Telegram e il suo fondatore Pavel Durov sono sotto la lente della giustizia in diversi Paesi. In Francia, la magistratura gli contesta di non aver agito contro la diffusione di contenuti criminali sulla sua piattaforma di messaggistica. Il mese scorso, la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di ricerca internazionale nei confronti dell’uomo, accusandolo di complicità in attività terroristiche. Vedremo se l’ICANN accetterà il dossier e se Telegram dispone già degli strumenti necessari per fare ordine nei domini e sottodomini collegati a questo TLD.