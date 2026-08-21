Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi

Se non hai mai sentito parlare di Bilibili, nessun problema, non sei il solo. Probabilmente, da qui in avanti le cose cambieranno. È una piattaforma cinese del tutto simile a YouTube che sta per fare il suo debutto anche in occidente.

Dalla Cina, Bilibili lancia la sfida a YouTube

La versione Android dell’applicazione mobile è già in fase di rollout a livello internazionale, su Google Play (da noi non risulta ancora disponibile), mentre quella iOS arriverà presto, stando a un post su X condiviso dal profilo ufficiale. E per supportare il lancio, pare che l’azienda stia contattando alcuni celebri youtuber per convincerli a pubblicare i loro video sul servizio.

Non che Bilibili non fosse già accessibile al di fuori della Cina, basta visitare l’indirizzo bilibili.com. Quella messa in campo ora è però una strategia finalizzata in modo esplicito a far conoscere la piattaforma in tutto il mondo.

Contenuti distribuiti a livello globale, migliore localizzazione e registrazioni più semplici senza verifica dell’identità… e in arrivo ulteriori ottimizzazioni e funzionalità di localizzazione!

Come parte di questa iniziativa, la società avrebbe iniziato ad assumere personale in giro per il mondo: Los Angeles, Londra, Città del Messico, San Paolo, Istanbul e Tokyo. È in preparazione anche la versione in inglese del portale, requisito fondamentale se l’obiettivo è quello di provare a fare concorrenza a YouTube.

Dalle pagine del sito ufficiale ricostruiamo la storia di Bilibili. Lancio nel 2009 da parte del fondatore Xu Yi, come sito focalizzato su anime, fumetti e videogiochi, integrazione dei giochi mobile nel 2014 e delle dirette streaming nel 2015. Lo scorso anno ha raggiunto i 363 milioni di utenti attivi su base mensile. Ha sede nel distretto Yangpu di Shanghai ed è quotata in borsa (BILI). Questa è la mission dell’azienda.