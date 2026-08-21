 Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi
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Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi

La piattaforma cinese Bilibili punta all'Occidente e vuole competere con YouTube: app, contenuti globali e nuovi creator nel mirino.
Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi
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La piattaforma cinese Bilibili punta all'Occidente e vuole competere con YouTube: app, contenuti globali e nuovi creator nel mirino.
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Se non hai mai sentito parlare di Bilibili, nessun problema, non sei il solo. Probabilmente, da qui in avanti le cose cambieranno. È una piattaforma cinese del tutto simile a YouTube che sta per fare il suo debutto anche in occidente.

Dalla Cina, Bilibili lancia la sfida a YouTube

La versione Android dell’applicazione mobile è già in fase di rollout a livello internazionale, su Google Play (da noi non risulta ancora disponibile), mentre quella iOS arriverà presto, stando a un post su X condiviso dal profilo ufficiale. E per supportare il lancio, pare che l’azienda stia contattando alcuni celebri youtuber per convincerli a pubblicare i loro video sul servizio.

Screenshot per l'applicazione mobile di Bilibili

Non che Bilibili non fosse già accessibile al di fuori della Cina, basta visitare l’indirizzo bilibili.com. Quella messa in campo ora è però una strategia finalizzata in modo esplicito a far conoscere la piattaforma in tutto il mondo.

Contenuti distribuiti a livello globale, migliore localizzazione e registrazioni più semplici senza verifica dell’identità… e in arrivo ulteriori ottimizzazioni e funzionalità di localizzazione!

Come parte di questa iniziativa, la società avrebbe iniziato ad assumere personale in giro per il mondo: Los Angeles, Londra, Città del Messico, San Paolo, Istanbul e Tokyo. È in preparazione anche la versione in inglese del portale, requisito fondamentale se l’obiettivo è quello di provare a fare concorrenza a YouTube.

Dalle pagine del sito ufficiale ricostruiamo la storia di Bilibili. Lancio nel 2009 da parte del fondatore Xu Yi, come sito focalizzato su anime, fumetti e videogiochi, integrazione dei giochi mobile nel 2014 e delle dirette streaming nel 2015. Lo scorso anno ha raggiunto i 363 milioni di utenti attivi su base mensile. Ha sede nel distretto Yangpu di Shanghai ed è quotata in borsa (BILI). Questa è la mission dell’azienda.

Offriamo un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e contenuti di alta qualità che si adattano agli interessi in continua evoluzione e diversificati dei nostri utenti e delle nostre community. Abbiamo costruito la nostra piattaforma basandoci sul forte legame emotivo che i nostri utenti hanno con i nostri contenuti e le nostre community.

Fonte: Semafor

Pubblicato il 21 ago 2026

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21 ago 2026
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