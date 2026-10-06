Apple Intelligence: cancellazione totale con RemoveMacAI

Con l’arrivo di macOS 27 sono disponibili le nuove funzionalità di Apple Inteligence che sfruttano i modelli AI dell’azienda di Cupertino. Considerato che ogni MB di spazio vale oro (visti i prezzi attuali), uno sviluppatore ha creato il tool RemoveMacAI che, come si deduce dal nome, permette di disattivare le funzionalità e rimuovere i relativi modelli dal disco.

Apple vuole imporre l’uso delle funzionalità AI

Apple Intelligence è disponibile da ottobre 2024 (da fine marzo 2025 in Italia). Include le funzionalità AI del sistema operativo, tra cui Writing Tools, Genmoji e Siri. A partire da macOS 15.3, Apple intelligence è attivato per impostazione predefinita, ma gli utenti potevano disattivare tutto nelle impostazioni.

Con l’arrivo di macOS 27 Golden Gate è stato “forzato” l’uso di Apple Intelligence. L’azienda di Cupertino ha rimosso l’opzione per la disattivazione completa e le varie funzionalità sono sparse nelle impostazioni. Anche disattivando le varie funzionalità, i modelli AI rimangono sul disco. Se gli utenti non usano Apple Intelligence si tratta chiaramente di spazio sprecato (fino a 35 GB, secondo The Verge)

Uno sviluppatore ha quindi deciso di creare il tool RemoveMacAI disponibile su GitHub. L’installazione può essere effettuata tramite uno script o archivio compresso. Permette di disattivare tutte le funzionalità (Writing Tools, Siri, Genmoji, Image Playground e altre) o alcune di esse (come era possibile in precedenza) e di rimuovere i modelli AI.

Il tool sfrutta un profilo di configurazione (che l’utente deve autorizzare), senza toccare la System Integrity Protection (SIP) di macOS. I cambiamenti rimangono anche dopo l’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e viene bloccato il download dei modelli AI. In qualsiasi momento è possibile rimuovere il profilo, quindi verranno scaricati i modelli quando si attivano le funzionalità.

Ovviamente non è garantito il funzionamento per sempre. Apple potrebbe non apprezzare il tool e trovare quindi una soluzione per impedirne l’utilizzo.