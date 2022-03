ProtonVPN Plus: privacy svizzera a 8 euro/mese

Una delle VPN più interessanti sul mercato è senza dubbio quella offerta dall’azienda di Ginevra. ProtonVPN si distingue dalla concorrenza per il massimo rispetto della privacy degli utenti e per la sicurezza dei suoi server. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento al piano Plus con uno sconto del 20%. Un ulteriore risparmio si può ottenere scegliendo la fatturazione biennale.

ProtonVPN: piano Plus a 8 euro/mese

ProtonVPN sfrutta l’architettura Secure Core. Il traffico viene instradato attraverso più server, riducendo a zero il pericolo di tracciamento. Questi server sono posizionati in Svizzera, Svezia e Islanda all’interno di data center super protetti. L’accesso ai server Secure Core non è tuttavia possibile da tutti i paesi. È comunque disponibile una rete composta da oltre 1.700 server.

Il codice della VPN è open source, quindi chiunque può esaminarlo. Il traffico è ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. ProtonVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Android TV e Amazon Fire TV. Il piano Plus permette di utilizzare fino 10 dispositivi in contemporanea. I protocolli supportati sono OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

L’azienda afferma di non conservare nessun registro sulle attività online degli utenti. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch (disattiva automaticamente l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e VPN Sempre Attiva (ripristino automatico della connessione). È inoltre incluso il supporto per Tor, quindi è sufficiente scegliere i server dedicati per accedere ai siti anonimi. ProtonVPN Plus include anche il supporto per streaming e P2P.

L’abbonamento può essere sottoscritto a 8 euro/mese (sconto del 20%), se l’utente opta per la fatturazione annuale. Con il piano biennale si risparmia invece il 33% (6,63 euro/mese).

