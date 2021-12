ProtonVPN: 50% di sconto per 24 mesi a 4,99 mese!

Navigare avendo cura della nostra privacy è fondamentale. Quindi, occorre affidarsi ad un servizio VPN che sia affidabile e funzionale per questo scopo. ProtonVPN offre l'occasione giusta per raggiungerlo con una allettante offerta per la sua versione Premium.

In pratica, si pagherà la metà per il suo abbonamento Premium e per 2 anni. A 4,99 euro al mese, risparmiando così ben 120 euro.

Dunque, si andrà a pagare $ 119.76 per i primi 2 anni e poi $159.00 al rinnovo. Inoltre, si beneficerà della possibilità di ottenere un rimborso entro i primi 30 giorni in caso di insoddisfazione.

Scopriamo meglio il servizio offerto da ProtonVPN.

ProtonVPN caratteristiche

Vediamo le principali caratteristiche del servizio:

Privacy garantita

Il servizio parte dal presupposto che i dati online appartengano all'utente, non alle aziende tecnologiche, ai governi o agli hacker.

Sicurezza attraverso la trasparenza

Fondato da scienziati, il progetto crede nella ricerca, la revisione in pari e la trasparenza. Tutte le app installate sono open source e verificate affinché tutti le possano usare, migliorare e fidarsene.

Difendere i valori fondamentali

Mette le persone avanti ai profitti. Libertà, privacy e sicurezza sono consuetudini profonde che la società promette di difendere ad ogni costo, anche con il supporto diretto ad attivisti e giornalisti.

ProtonVPN: vantaggi

Vediamo i vantaggi di usare ProtonVPN.

Sicurezza

A differenza degli altri servizi VPN, ProtonVPN è progettato con la sicurezza al primo posto, attingendo alle lezioni imparate dal lavoro con giornalisti e attivisti sul campo.

Privacy

Con ProtonVPN la cronologia di navigazione rimane privata. Come fornitore VPN Svizzero, non registral'attività utente o condividiamo dati con terze parti. Il nostro servizio VPN anonimo consente Internet senza sorveglianza.

Libertà

ProtonVPN è stato creato per proteggere giornalisti e attivisti e abbattere le barriere della censura su Internet, consentendovi di accedere a ogni sito web o contenuto.

Open source

ProtonVPN è open source. Ciò significa che il codice sorgente è disponibile pubblicamente e che tutti possono verificarne la sicurezza. Potete usare il nostro software con fiducia.

Controllato indipendentemente

Come ulteriore strato di sicurezza e affidabilità, tutte le app di ProtonVPN sono sottoposte a una verifica di sicurezza indipendente che ispeziona il nostro software prima che sia rilasciato pubblicamente.

Politica di non conservazione dei registri

ProtonVPN è un servizio VPN rigorosamente senza registri. Non tracciamo o registriamo la tua attività in Internet e dunque non possiamo divulgare queste informazioni a terze parti.

Accedere a contenuti limitati

ProtonVPN è stato creato per proteggere giornalisti e attivisti e abbattere le barriere della censura su Internet, consentendoti di accedere a qualsiasi sito web o contenuto.

