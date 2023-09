ProtonVPN: sconto del 50% sul piano biennale

Quando si considerano i vantaggi derivanti dall’utilizzo di una VPN, sicurezza, privacy e libertà sono i tre motivi principali che vengono in mente.

Sebbene siano disponibili molti servizi, alcuni più affidabili di altri, cosa distingue una rete privata virtuale dal resto?

Sfortunatamente, prestazioni elevate e convenienza non si trovano comunemente insieme in questo campo.

Tra le tante proposte a disposizione, ProtonVPN è una delle più apprezzate, considerando il numero elevato di clienti che l’azienda svizzera vanta in tutto il mondo.

ProtonVPN: tutti i vantaggi del piano biennale scontato

La filosofia alla base di ProtonVPN è ciò che cattura veramente l’attenzione dei suoi utenti. L’azienda afferma che la privacy e la sicurezza sono diritti umani essenziali, il che è senza dubbio un’affermazione importante.

A tal fine, ProtonVPN fornisce una formula VPN gratuita, nota come Proton Free, che consente agli utenti di sperimentare in prima persona le funzionalità del servizio con alcune limitazioni.

Poi c’è il piano biennale, un’opzione interessante per diversi motivi. Gli utenti che vogliono connettersi a una gamma più ampia di server in tutto il mondo, ne hanno a disposizione oltre 1700 server in 63 paesi.

Con una velocità massima di 10 Gbps, questo pacchetto vanta anche il supporto ai servizi di streaming e al sistema Secure Core VPN, oltre al già citato supporto P2P/BitTorrent e alla funzionalità NetShield.

Il costo di questo abbonamento è scontato del 50% grazie alle recenti offerte promozionali di ProtonVPN, che hanno reso il suo servizio non solo efficace, ma anche straordinariamente conveniente.

Infatti, questo abbonamento costa soltanto 4,99 euro al mese, che equivale a un risparmio totale di 120 euro.

C’è anche il piano annuale, che è scontato del 40%, è costa 5,99 euro al mese. Qui il risparmio è di 48 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.