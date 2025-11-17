Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Apple Music ormai ha poco da invidiare a Spotify. Negli ultimi mesi il catalogo della piattaforma di Cupertino si è arricchito a dismisura: in questo momento sono oltre 100 milioni le canzoni presenti nell’app, da ascoltare senza pubblicità e con una qualità audio superiore.

Ma soprattutto, Apple Music in questo momento è gratis per un mese: basta collegarsi alla pagina ufficiale del servizio per attivarla. Ma andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Cosa offre Apple Music

Come dicevamo, il catalogo di Apple Music è semplicemente sterminato. La cosa bella è che puoi ascoltarlo senza pubblicità e con una qualità audio caratterizzata dalla tecnologia Dolby Atmos e definizione lossless (quest’ultima mantiene tutti i dati del file musicale originale, per una fedeltà elevatissima). In più, i brani possono essere ascoltati anche offline.

Tra le ultime uscite aggiunte di recente, segnaliamo il nuovo album di Rosalìa “Lux” e i dischi live di Vasco Rossi e Lucio Corsi. Da menzionare anche il singolo fresco di uscita di Charli xcx “Chains Of Love”. E molti altri.

La presenza di playlist curate dalla redazione della piattaforma, concerti live speciali e podcast offre quel quid in più al servizio. Inoltre, Apple Music integra delle funzionalità extra davvero interessanti, come Music Sing, che trasforma ogni brano in un karaoke. Presente anche il supporto a CarPlay e agli altoparlanti intelligenti come HomePod, Sonos e Amazon Echo, oltre a smart TV e sistemi Android e Windows.

Per sbloccare la prova gratuita di un mese basta andare sul sito ufficiale del servizio. Una volta terminato il periodo free, potrai decidere o meno se proseguire con l’abbonamento a 10,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.