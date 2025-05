Prova Apple Music gratis per un mese e ascolta tutte le novità in anteprima

Se stai cercando un’alternativa a Spotify, Apple Music ti offre l’opportunità di provare il suo servizio senza costi per 30 giorni, a patto di non aver mai attivato un abbonamento in passato. Un’occasione perfetta per immergersi in un universo musicale da oltre 100 milioni di brani, con zero pubblicità e qualità audio superiore.

La piattaforma di streaming di Apple propone un’esperienza d’ascolto completa e curata nei minimi dettagli: dalla riproduzione in alta definizione al supporto per l’audio spaziale Dolby Atmos, passando per la funzione karaoke Apple Music Sing e una vasta selezione di contenuti esclusivi come album live, interviste e sessioni speciali.

Le ultime uscite di Apple Music

L’app viene aggiornata quotidianamente con le ultime uscite, e permette di ascoltare la musica anche offline, senza bisogno di connessione. Tra queste, vanno segnalate queste novità:

Crudele di Salmo;

Maschio di Annalisa;

More To Loose di Miley Cyrus;

Piangere a 90 di Blanco;

A me mi piace di Alfa e Manu Chao;

Viennarì di Liberato.

E molti altri. Compatibile con tutti i dispositivi, non solo Apple, è pensata per adattarsi a ogni abitudine d’ascolto.

Attivare la prova è semplicissimo: ti basta registrarti su questa pagina o accedere con il tuo ID Apple. Alla fine del mese gratuito, il servizio si rinnoverà automaticamente a 10,99€/mese, ma potrai cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali.

Con Apple Music puoi ascoltare dove e quando vuoi, senza limiti e con la miglior qualità possibile. Approfitta ora della promozione e scopri tutte le novità musicali del momento.