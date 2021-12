Prova Canva Pro e condividi grafiche con il tuo team

Conosci Canva? Si tratta di un utilissimo strumento di progettazione grafica spesso utilizzato come eccellente alternativa ai software più blasonati. Canva è talmente popolare da aver vinto l'App Store Reward 2021 di Apple, grazie ai suoi “eleganti e semplici strumenti di design e splendidi modelli” che aiutano gli utenti ad “attingere al loro spirito imprenditoriale, rendendo il design semplice per professionisti, studenti, persone in cerca di lavoro, leader di comunità e team di ogni tipo”. È uno strumento perfetto per lavorare in team: con la licenza Pro, disponibile all'acquisto e in prova gratuita per 14 giorni, avrai a disposizione tutta una serie di strumenti e risorse dedicate a gruppi e aziende.

Canva Pro: condividi grafiche con il tuo team

Rispetto alla versione gratuita, la licenza Pro offre molte più risorse per progettare, creare contenuti di marketing, stampare e tanto altro ancora insieme al tuo team. Oltre alle opzioni incluse nel piano gratuito, potrai attingere ad una immensa libreria con 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche premium tutta a vostra disposizione. In più, più di 610 mila modelli gratuiti e premium vengono rilasciati ogni giorno, per non restare mai a corto di idee. Salva e applica i colori, i loghi e i font del tuo marchio o della tua compagnia grazie ai 100 Kit aziendali, oppure usufruisci di nuovi strumenti esclusivi della versione pro. Fra questi ci sono il ridimensionamento automatico, lo strumento di rimozione dello sfondo ed il planner per contenuti.

Inoltre potrai commentare, menzionare e gestire le attività per collaborare in tempo reale con il tuo team. Infine, avrai a disposizione ben 100 GB di spazio di archiviazione su Cloud da condividere con il gruppo. Al momento l'offerta Canva Pro permette a te e quattro membri di approfittare di tutte queste funzioni ad un prezzo speciale: basterà registrarsi o effettuare il login per essere indirizzati alla fase di acquisto. Canva, inoltre, mette a disposizione la licenza Pro gratuitamente per 14 giorni. Potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento e ti verrà inviato un promemoria prima della scadenza.