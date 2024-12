Prova gratis la VPN di Surfshark per 7 giorni con l'offerta di Natale

Surfshark, noto fornitore VPN, in occasione del Natale ha lanciato la sua offerta invernale: i nuovi utenti possono provare gratis la VPN per 7 giorni, al termine dei quali potranno decidere di attivare il servizio al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 2 anni e 4 mesi extra in regalo.

La VPN di Surfshark aiuta a proteggere la propria connessione Internet e innalzare il livello di privacy online. Anche se non sembra, sono due elementi essenziali su cui fare affidamento quando ci si collega a Internet, dal momento che proprio durante la navigazione online si è esposti a numerosi rischi: attacchi di cybercriminali, violazione dei dati e malintenzionati.

La prova gratuita di Surfshark VPN è attivabile tramite questa pagina del sito Surfshark. Il periodo di prova ha una durata di sette giorni.

Provare gratis la VPN di Surfshark per una settimana

Durante il periodo di prova si avrà accesso a tutte le funzionalità di Surfshark, partendo dal servizio VPN che consente di essere protetti 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, ovunque ci si trovi. Al tempo stesso, si navigherà sul web senza pubblicità, evitando in questo modo annunci invasivi, il tracciamento dei dati e i pop-up di cookie.

Un ulteriore suo punto di forza è l’utilizzo di server VPN basati soltanto su RAM. Questo fa sì che i dati degli utenti rimangano maggiormente protetti rispetto all’impiego di server tradizionali, anche grazie a una rigorosa politica di no-log: Surfshark non monitora, non traccia né memorizza le attività dei suoi iscritti.

C’è poi la tecnologia Nexus, che permette di realizzare coppie di server VPN di entrata e uscita insieme al Dynamic MultiHop. In alternativa, sempre con Nexus si ha l’opportunità di modificare il proprio IP una volta ogni dieci minuti, mantenendo una connessione veloce grazie all’impiego del pluripremiato protocollo WireGuard.

I primi sette giorni di Surfshark VPN sono gratis. Al termine della prova gratuita si può scegliere di rinnovare il servizio al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per due anni, con 4 mesi extra in regalo.