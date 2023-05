Prova gratis per un mese il conto business di Finom

Finom è un’azienda fintech operante in tutta Europa che combina un conto business con funzionalità di fatturazione integrata, aggregazione di conto e categorizzazione di spesa. Insomma: un servizio a 360° per aiutarti a gestire la tua attività in maniera efficace e – soprattutto – senza perdite di tempo. Sei un nuovo cliente? Per te c’è una promozione a tempo limitato: potrai infatti ottenere un account Finom gratis per un intero mese.

Come ottenere un mese gratuito

Il conto Finom è pensato per imprenditori e professionisti che desiderano il massimo livello di versatilità finanziaria. Avrai a disposizione un IBAN personalizzato e carte fisiche e virtuali, più tutte le funzionalità di un conto tradizionale.

Senza contare i numerosi servizi studiati per gestire al meglio l’attività amministrativa e contabile: integrazione con la fatturazione, categorizzazione spese, riconciliazione, sotto-conti con IBAN dedicato e accessi personalizzati per commercialista e membri del team. Tanto per citarne alcuni. Finom dispone, inoltre, di una applicazione sia per iOS che per Android, da cui gestire tutti gli aspetti del tuo conto business.

Come accedere alla promozione e ottenere un mese gratis? Ti basta collegarti alla pagina della promozione e richiedere l’apertura del tuo conto, che non richiederà più di pochi minuti. Avrai bisogno di:

e-mail e password usati al momento del pre-ordine

carta d’identità o passaporto per verificare la tua identità

tieni a portata di mano la tua partita IVA

I piani disponibili sono quattro: “Solo” da 5 euro al mese, “Start” da 15 euro mensili, “Premium” da 25 euro al mese e “Corporate”, il più completo, a 100 euro al mese. Potrai provare tutti i piani senza impegno gratuitamente per un mese: al termine del periodo di prova potrai scegliere se annullare o mantenere tutti gli ottimi vantaggi offerti da Finom.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.