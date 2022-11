Prova Prova Sa Sa: guardalo ora in streaming

Parte del cast già visto in azione sul set di LOL torna con un nuovo comedy show tutto da ridere: Prova Prova Sa Sa, guardalo subito in streaming su Prime Video. Da oggi sono disponibili i quattro episodi del format, condotto da Frank Matano, a cui partecipano i comici Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

Guarda in streaming Prova Prova Sa Sa

La parola d’ordine è improvvisazione. Non ci sono copioni da seguire, solo alcune indicazioni sulle quali basarsi per dar libero sfogo alla fantasia e alla creatività, con l’obiettivo di far ridere il pubblico, quello in studio e ovviamente quello a casa. Di seguito il trailer.

Quattro episodi, quattro comici, un conduttore, il pubblico in studio e l’improvvisazione, sono gli elementi vincenti del nuovo comedy show tutto da ridere. Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, sotto la guida di Frank Matano, si sfidano in questa prima imperdibile stagione di Prova Prova Sa Sa, lo show dove tutto è improvvisato.

Si tratta di un comedy show che, come già scritto in apertura, strizza l’occhio al successo ottenuto con dalle due edizioni italiane di LOL.

