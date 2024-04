Prova Revolut Premium gratis 3 mesi e scopri tutti i vantaggi

Se sei alla ricerca di un servizio finanziario versatile e flessibile, allora dovresti provare gratuitamente per 3 mesi Revolut Premium: un conto con cui puoi inviare denaro facilmente in tutto il mondo, spendere all’estero nella valuta locale e ottenere vantaggi quando sei in viaggio e prenoti hotel o aspetti in aeroporto.

Revolut Premium: tutti i vantaggi

Revolut Premium ti consente di avere un conto corrente per gestire il tuo denaro nella maniera più semplice possibile. Innanzitutto puoi inviare soldi verso oltre 160 destinazioni con un solo tocco, anche per dividere le spese.

Tramite l’area personale gestisci facilmente i tuoi movimenti e gli addebiti diretti, che puoi sospendere all’istante. Inoltre non manca una sezione dedicata agli sconti e alle offerte esclusive ai titolari, per acquistare presso i negozi convenzionati.

Revolut Premium è abbinato a una carta di debito che ti consente di prelevare e spendere ovunque ti trovi. Puoi gestirla dall’area privata sospendendola con un tocco in ogni momento, oppure impostando i massimali periodici per prelevare e spendere, sia in Italia che all’estero, abilitando o disabilitando i pagamenti online.

Se viaggi spesso, puoi approfittare del cashback del 10% che ottieni prenotando hotel in tutto il mondo. Quando ti trovi fuori spendi anche nella valuta locale a un tasso di cambio conveniente e, se hai la necessità di aspettare in aeroporto il tuo volo, potrai farlo con tutte le comodità del caso grazie all’accesso esclusivo ai salotti VIP.

Revolut Premium terrà al sicuro tutte le tue transazioni, tenendo sotto controllo 24 su 24 le transazioni per rilevare tempestivamente quelle sospette, tenendo al tempo stesso al sicuro i dettagli sulla carta.

Come provare Revolut Premium

Per provare gratuitamente il piano Premium per 30 giorni, basta andare nella pagina ufficiale e inserire il tuo numero di telefono nel campo relativo che trovi subito davanti. Riceverai un link via SMS da cui poter scaricare l’app. Da li effettua la registrazione e, quando ti verrà richiesto, accetta la prova gratuita per iniziare il periodo.

Successivamente, il piano si rinnoverà in automatico al costo mensile di 9,99€, ma potrai decidere di annullarlo prima del termine del periodo di prova gratuito, rimanendo con il piano Standard senza alcun canone.