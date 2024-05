Prova Sky senza vincoli: tutti i contenuti a 9 euro per un mese

È il momento giusto per accedere a tutta l’offerta Sky per un mese e senza vincoli. Con la promozione Prova Sky, infatti, è possibile accedere a tutti i contenuti messi a disposizione da Sky, considerando anche Netflix oltre che Paramount Plus (sempre incluso con Sky Cinema). La promozione in questione prevede un costo di 9 euro per 30 giorni, senza vincoli e costi aggiuntivi.

Al termine dei 30 giorni è possibile scegliere se attivare una nuova offerta Sky, valutando le opzioni disponibili in listino, oppure se restituire il decoder Sky Q. Per tutti i dettagli e per richiedere questa promozione basta collegarsi al sito ufficiale di Sky, tramite il box riportato qui di sotto.

Prova Sky Q: cosa include la promo

La nuova offerta di Sky consente l’accesso completo a tutti i contenuti proposti da Sky. Di conseguenza, è possibile provare per un mese:

Sky TV

Sky Cinema con Paramount Plus

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Sport

Netflix Standard

Sky Go

decoder Sky Q via Internet

Tutto il bundle proposto ha un costo di appena 9 euro, garantendo un accesso illimitato per 30 giorni alla piattaforma. Da notare che non c’è alcun rinnovo automatico. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e richiedere l’offerta. Terminata la promozione, è possibile scegliere se e quale offerta Sky attivare, considerando le varie promozioni disponibili in listino.

Tra le offerte disponibili in questo momento troviamo Sky TV + Netflix, con un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Da notare anche Sky TV + Netflxi + Sky Cinema + Paramount Plus che prevede un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Ci sono anche le offerte con Sky Calcio e Sky Sport che arricchiscono ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti interessati ad attivare un abbonamento con Sky.