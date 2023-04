Prova Sky WiFi senza vincoli: 29 euro e disdici quando vuoi

Vuoi finalmente avere una connessione internet veloce, stabile e sicura per la tua casa? Allora non perdere non perdere l’occasione di provare Sky Wifi, la fibra di Sky che ti offre il meglio della rete a un prezzo imbattibile.

Adesso, Sky Wifi è disponibile senza vincoli a 29,90 euro al mese e senza costi di attivazione. Puoi disdire quando vuoi e, se sei già cliente Sky, puoi approfittare di offerte esclusive a te riservate.

Sky WiFi: i vantaggi della rete fissa più veloce d’Italia

Con Sky Wifi puoi navigare, guardare i tuoi programmi preferiti in streaming, caricare i tuoi contenuti online e chiamare i tuoi amici senza interruzioni, anche quando ci sono molti dispositivi connessi contemporaneamente.

E grazie allo Sky Wifi Hub, il modem-router intelligente che individua il segnale migliore, puoi personalizzare la tua rete wifi con l’app Sky Wifi e proteggere i tuoi dati da potenziali rischi.

Avrai a tua disposizione una rete ottimizzata per qualunque attività tu voglia fare: che si tratti dello streaming appunto, ma anche per il gaming online, con una connessione a bassissima latenza che ti garantirà sempre le migliori prestazioni.

Non lasciarti scappare questa opportunità: verifica la copertura della tua zona e scopri come attivare Sky Wifi in pochi semplici passi. Con Sky Wifi hai la certezza della rete fissa più veloce d’Italia, premiata da Ookla per la seconda volta consecutiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.