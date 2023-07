PS5 a 449€ è la BOMBA che chiude il Prime Day

Eccolo, lo sconto definitivo su PS5: un finale con i botti per il Prime Day di Amazon, che mette in vendita la console al prezzo di soli 449,99 euro. Si tratta ovviamente della Standard Edition, quella più ricercata e ambita, dotata del lettore per i giochi su disco. L’e-commerce taglia la spesa di ben 100 euro rispetto al listino ufficiale. Attenzione: non sappiamo quante siano le unità in promozione (si tratta di un’offerta WOW, dunque limitata), il consiglio per gli interessanti è di non perdere tempo.

Prime Day: Amazon taglia di 100€ il prezzo della PS5

La piattaforma non ha certo bisogno di presentazioni: progettata da Sony per offrire un’esperienza di gaming a livello next-gen, è mossa da un potente comparto hardware e già oggi può contare su un parco titoli molto ricco, che spazia dal calcio dell’intramontabile FIFA 23 alle corse in pista di Gran Turismo 7, senza dimenticare new entry di livello come Final Fantasy XVI. In dotazione c’è il controller wireless DualSense. Per saperne di più non serve altro che visitare la scheda del prodotto.

La Standard Edition di PlayStation 5 al prezzo di soli 449,99 euro è un affare da cogliere al volo. È al suo prezzo minimo storico, grazie alla bomba sganciata da Amazon per chiudere in grande stile l’appuntamento con il Prime Day, l’evento estivo riservato in esclusiva ai clienti Prime.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita direttamente a domicilio in un paio di giorni. Come scritto in apertura, bisogna solo prestare attenzione al sold out che non fatichiamo a immaginare già dietro l’angolo.

Vale la pena sottolineare che anche gli altri, coloro che non sono ancora abbonati, hanno la possibilità di approfittare di questa e delle altre offerte in corso. Come? Semplicemente dando il via al mese di prova gratuito, eventualmente cancellando poi il rinnovo automatico prima della scadenza. Si ha così accesso a tutti i vantaggi della sottoscrizione, incluso lo streaming di film, show e serie sulla piattaforma Prime Video.

