50 milioni di PS5 nel mondo: Sony ha dominato il 2023

Sony celebra il 2023 ormai quasi concluso con il successo di PS5: oltre 50 milioni di unità sono state vendute fin qui, a poco più di tre anni dal lancio risalente al novembre 2020. Sembrano dunque ormai un lontano ricordo le ben note difficoltà incontrate nel primo biennio in termini di produzione. Jim Ryan, CEO e presidente, ringrazia i giocatori e l’intera community PlayStation per il supporto.

L’anno d’oro di PS5: oltre 50 milioni di console

Un boost significativo è stato fornito negli ultimi mesi dal lancio di giochi come l’esclusiva di lusso Marvel’s Spider-Man 2 e la simulazione calcistica EA SPORTS FC 24 che ha raccolto l’eredità della serie FIFA dopo quasi tre decenni.

Se c’è un ambito che invece ancora presenta ampi margini di miglioramento è quello legato alla realtà virtuale. Il visore PS VR2 è sul mercato da ormai quasi un anno, ma ancora non sembra essere in grado di giocare al meglio le sue carte. La responsabilità è da attribuire, soprattutto, a un parco titoli che stenta a decollare e un prezzo di acquisto di certo non economico. L’impegno degli sviluppatori, soprattutto quelli di terze parti, potrà rivelarsi fondamentale.

Sul fronte hardware, invece, di recente abbiamo assistito al debutto del modello Slim, frutto di un restyling che ha diminuito dimensioni e peso. È visibile qui sopra nelle edizioni Standard e Digital.

Secondo il Financial Times, Sony ha dominato il 2023 per quanto riguarda le vendite delle console. Dopo aver risolto i problemi di produzione e disponibilità che ne hanno frenato la distribuzione durante i primi due anni di vita, da gennaio in poi, PlayStation 5 ha piazzato quasi il triplo delle unità rispetto a quanto fatto dal concorrente Microsoft con Xbox Series X/S (-15% rispetto al 2022, a quota 7,6 milioni). In calo i numeri di Nintendo, giustificati però dal lancio di Switch risalente ormai a sei anni fa: -18% (16,4 milioni).

