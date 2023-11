PS5 Slim arriva in Italia: l'uscita è ufficiale

L’attesa è finita: la nuova PS5 Slim sta per arrivare in Italia. Sony ha confermato la data di uscita nel nostro paese della console ridisegnata, fissandola a venerdì 24 novembre, dunque domani, proprio nel giorno del Black Friday. A renderlo noto è un comunicato stampa appena giunto in redazione.

Domani, la nuova PS5 Slim arriverà in Italia

Le due versioni proposte sono le stesse già viste per la vecchia piattaforma, disponibile fin dal day one. Si tratta della Standard Edition con il lettore per i giochi su disco e della Digital Edition che invece richiederà obbligatoriamente il download dei titoli. Il drive potrà comunque essere acquistato separatamente a 119,99 euro e poi integrato. Nessuna differenza a livello di potenzialità hardware se non per il quantitativo di memoria interna in dotazione che passa a 1 TB.

L’immagine qui sopra mostra la nuova incarnazione Slim di PlayStation 5 in verticale, ma la confezione includerà solo quello per mantenerla in orizzontale. Dovrà essere comprato a parte, al prezzo di 29,99 euro (è già su Amazon). Ci sarà ovviamente il controller wireless DualSense.

A livello di design, il volume è stato ridotto di oltre il 30% e il peso del 18% e del 24%, a seconda del modello. La porzione superiore della cover è caratterizzata da una finitora lucida, mentre quella inferiore rimane opaca. Il prezzo di vendita consigliato è di 549,99 euro (occhio allo store ufficiale per eventuali offerte). Ricordiamo che in questi giorni, proprio in occasione del Black Friday, la Standard Edition originale è proposta a 429,99 euro e alcuni bundle con giochi recenti sono in forte sconto: è il caso di quello che include Final Fantasy XVI a 469,99 euro invece di 619,99 euro come da listino. Già anche la spesa per il visore VR2 dedicato alla realtà virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.