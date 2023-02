PS5 a rate SENZA BUSTA PAGA: adesso è possibile e la ricevi subito

Vuoi acquistare la PS5 a rate, ma non hai una busta paga da presentare? Nessun problema, perché con la nuova offerta Vodafone non solo puoi sottoscrivere un piano di abbonamento per la velocissima fibra dell’operatore, ma anche avere la possibilità di portarti a casa la PlayStation 5 con una promozione rateizzata che puoi addebitare anche su carta di credito.

Accedere alla promozione è molto semplice e adesso ti spiegheremo come fare. Prima di procedere però sottolineiamo che il discorso è valido per PS5, sì, ma anche per altre console di ultima generazione come Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch.

PS5 a rate con Vodafone senza busta paga: come accedere all’offerta

Il primo passo da fare è scegliere un’offerta di Rete Fissa Vodafone. Nel caso di PS5 devi scegliere il piano Family Plan V-Max: per ogni cosa potrai farti guidare da un operatore in fase di sottoscrizione e acquisto.

Una volta che sarai un nuovo cliente Vodafone arriva il bello: recati in negozio e chiedi all’operatore di abbinare alla tua offerta il bundle che include PlayStation 5 Digital Edition con God of War Ragnarok a 24,99 euro al mese per 24 mesi ed hai anche due ricariche PSN da 35 euro ciascuna con cui acquistare altri giochi in digitale tramite il PlayStation Store.

Come dicevamo in apertura, con lo stesso metodo puoi scegliere in alternativa altre console, come Nintendo Switch oppure una della famiglia Xbox tra Series S e Series X: le rate in quel caso sono di importo inferiore e partono da 10,99 euro.

Poi, sarai libero di scegliere cosa fare. Se scegli di disdire in anticipo l’offerta di Rete Vodafone Fibra continuerai a pagare le rate che rimangono, ma potrai anche decidere di saldare l’intero importo residuo.

