PS5 disponibile su Amazon: pochissime unità (update)

Non c’è tempo da perdere per chi desidera acquistare PlayStation 5: il nuovo PS5 Drop organizzato da Amazon è l’occasione giusta per allungare le mani sulla piattaforma, in vista del Natale. Ecco il link per aggiungerla al carrello e completare l’ordine. Si tratta della Standard Edition, quella con lettore di dischi. L’esperienza ci ha insegnato che andrà sold out tra pochi minuti, meglio fare in fretta prima che risulti di nuovo esaurita.

Aggiornamento: come previsto, la console è andata sold out in pochi minuti, presa letteralmente d’assalto dagli acquirenti.

PS5 disponibile su Amazon: il Drop di oggi

Nonostante siano trascorsi ormai due anni dal lancio, la console next-gen di casa Sony rimane ancora oggi per molti un miraggio. Le unità a disposizione sono infatti di gran lunga inferiori rispetto alla domanda del mercato. Vanno letteralmente a ruba ogni volta che fanno la loro comparsa sugli scaffali di qualche store online. Oggi è il turno di Amazon.

Come ben sappiamo, la scarsa disponibilità ha portato alla nascita di quello che può essere definito un mercato parallelo dove le PS5 sono proposte a prezzi esorbitanti. Il consiglio è quello di non cedere alla tentazione, evitando di sborsare cifre da capogiro e di inciampare in truffe o raggiri. Molto meglio armarsi di pazienza e aspettare le offerte dei rivenditori autorizzati.

Uno dei fattori responsabili di questa situazione è la crisi dei chip, la carenza di semiconduttori che negli ultimi due anni ha impattato in modo pesante sull’intera industria tecnologica, facendosi sentire anche nel settore automotive. Questo ha rallentato fortemente i ritmi di produzione, facendo sì che dagli impianti uscissero molte meno unità rispetto a quanto auspicato da Sony e dagli appassionati di gaming.

Il colosso giapponese ha promesso di fare tutto il possibile affinché la situazione migliori, ma fino a oggi è stato necessario attendere i Drop come quello di oggi. Se sei su questo articolo e desideri acquistare una PlayStation 5 potrebbe essere la tua occasione: per scoprire se ce ne sono ancora ti basta aprire questo link. È venduta e spedita da Amazon, con consegna immediata e gratuita in un solo giorno.

