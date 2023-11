PS5+CoD:MWIII, Amazon taglia il prezzo del bundle

Amazon fa un assist a porta vuota agli appassionati di gaming, con lo sconto del 20% sul prezzo di listino per il bunde che include PS5 e Call of Duty: Modern Warfare III. Un’offerta speciale che permette di risparmiare ben 124 euro. Il Black Friday sembra già iniziato, grazie a questa offerta dell’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva o quante siano le unità a disposizione.

Super sconto Amazon sul bundle PS5+CoD:MWIII

Si tratta della Standard Edition di PlayStation 5, quella con il lettore per i giochi su disco. In dotazione c’è, ovviamente, anche il controller wireless DualSense progettato da Sony per un’esperienza coinvolgente, con trigger adattivi e feedback aptico. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: è l’ultimo sparatutto pubblicato da Activision per la serie CoD, qui nella sua versione next-gen, uscito pochi giorni fa. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare il bundle con la console PS5 e il gioco Call of Duty: Modern Warfare III al prezzo finale di soli 495 euro invece di 619 euro, con un risparmio di 124 euro rispetto al listino. Non è necessario attivare coupon o inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni.

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta, né quante siano le unità in promozione. Una cosa però è certa: si tratta del prodotto più venduto della categoria e immaginiamo andrà a ruba. Il consiglio per gli interessati è dunque quello di approfittarne subito per non rischiare di dover fare i conti con un sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.