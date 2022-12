PS5+God of War: disponibile ADESSO su Amazon

La versione Standard Edition di PS5, in bundle con God of War Ragnarok è tornata in vendita su Amazon. Senza perdere tempo, ecco il link per acquistarla. L’offerta è riservata agli abbonati Prime e immaginiamo che, come sempre, il sold out sia dietro l’angolo.

PS5 su Amazon: ecco il bundle con God of War

A testimonianza di quanto appena scritto, ecco lo screenshot che certifica la disponibilità con spedizione gratuita e immediata: chi la ordina subito la riceverà domani.

Come ormai di regola in questi casi, immaginiamo siano poche le unità disponibili. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e procedere il prima possibile all’acquisto, così da non rischiare di rimanere nuovamente a bocca asciutta.

Aprendo il link per ordinarla non ci si trova di fronte alla tradizionale scheda del prodotto, bensì a una schermata come quella visibile nell’immagine qui sotto: sarà sufficiente premere su “Aggiungi al carrello” per finalizzare l’operazione.

Si tratta con tutta probabilità dell’ultima opportunità dell’anno per allungare le mani su PlayStation 5, oltretutto a prezzo di listino, senza rincari come spesso accade in questo periodo. E grazie alla consegna immediata, domani si potrà iniziare a giocare con God of War Ragnarok, ritenuto da pubblico e critica uno dei migliori titoli usciti nel 2022.

Come scritto in apertura, è in vendita la Standard Edition di PS5, quella dotata di lettore ottico per i giochi su disco. Diversi minuti dopo l’avvistamento, risulta ancora disponibile. Che sia la volta buona?

