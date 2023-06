La migliore offerta di sempre per il bundle PS5+GoW

La migliore offerta di sempre per PS5: la versione della piattaforma venduta insieme a God of War Ragnarok si trova oggi in forte sconto su Amazon, proposta con un’offerta che permette di risparmiare 90 euro rispetto al listino ufficiale. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce.

90 euro di sconto sul bundle con PS5 e God of War

Il bundle non ha bisogno di presentazioni: include la Standard Edition della console next-gen (quella dotata di lettore per i giochi su disco), il controller DualSense progettato da Sony per un’esperienza wireless senza compromessi e il titolo di Santa Monica Studio, esclusiva di lusso del catalogo. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare PS5+God of War Ragnarok al prezzo finale di soli 529 euro, con un risparmio di ben 90 euro rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima della scadenza o del quasi inevitabile sold out.

Venduto e spedito direttamente da Amazon, chi sceglie di effettuare subito l’ordine può contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, entro domani starà giocando.

