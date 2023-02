PS5 Standard in bundle con GoW: ecco lo sconto

Chi ancora non è riuscito ad acquistare PS5, oggi la trova in bundle con God of War Ragnarok su eBay al prezzo di listino. Anzi, inserendo il codice ITPERH544QBN3J7M prima di completare il pagamento è possibile ottenere uno sconto. Pubblichiamo questa segnalazione veloce, da cogliere al volo prima di un ennesimo e inevitabile sold out.

PS5+God of War Ragnarok: il bundle è in vendita

Si tratta della Standard Edition di PlayStation 5, quelle con lettore per i giochi su disco. È incluso nella confezione anche il controller wireless DualSense nella sua colorazione bianca, in tinta con la console. Il gioco non ha bisogno di presentazioni: è una delle migliori uscite dello scorso anno, esclusiva di lusso del catalogo Sony. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come anticipato in apertura, inserendo il codice ITPERH544QBN3J7M nell’apposito campo, prima di completare il pagamento, è possibile acquistare il bundle con PS5 e God of War Ragnarok al prezzo finale di 613 euro, inferiore rispetto a quello di listino: magia dei coupon eBay.

La disponibilità è immediata con spedizione gratis a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, arriverà presto da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.