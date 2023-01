PS5+GoW: il bundle è di nuovo disponibile su Amazon

La settimana inizia nel migliore dei modi per chi vuol allungare le mani su PS5: il bundle con God of War Ragnarok è tornato disponibile per l’acquisto su Amazon. È l’occasione perfetta per comprare la console next-gen, ancora oggi piuttosto difficile da trovare, in negozio e online, nonostante siano trascorsi ormai più di due anni dal lancio. L’e-commerce la propone a prezzo di listino, senza alcun rincaro.

Il bundle con PS5 e God of War Ragnarok è su Amazon

C’è il lettore di dischi, dunque si tratta della Standard Edition. Incluso nella confezione anche il controller wireless DualSense progettato da Sony per un’esperienza coinvolgente e immersiva. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori lanciati nel 2022. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

L’offerta di Amazon permette oggi di acquistare il bundle con PlayStation 5 e GoW al prezzo finale di 619,99 euro. Ha tutto ciò che serve per iniziare subito a giocare, vivendo l’avventura di Kratos e del suo figlio adolescente Atreus.

È direttamente lo store a garantire disponibilità immediata e spedizione gratuita: se la ordini subito entro domani sarà a casa tua. Non sappiamo per quanto rimarrà in vendita, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo prima del quasi inevitabile ennesimo sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.