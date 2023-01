PS5 con tre giochi su Unieuro: il bundle (update)

Il bundle con la PS5 nella sua versione più evoluta e ben tre giochi inclusi con i quali divertirsi subito è tornato in vendita su Unieuro. Un’occasione d’oro per chi ancora, nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito ad acquistare la console next-gen, anche in considerazione del fatto che lo store online sta proponendo uno sconto.

Il bundle di PS5 con tre giochi è su Unieuro

Si tratta della Standard Edition della piattaforma, quella dotata di lettore per i dischi. Trovano inoltre posto nella confezione le copie fisiche di God of War Ragnarok, di Horizon Forbidden West e di Spider-Man Miles Morales. A tutto questo si aggiunge, ovviamente, il controller DualSense ufficiale. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta con uno sconto dell’8% rispetto al listino, oggi è possibile acquistare il bundle di PlayStation 5 appena descritto al prezzo finale di soli 699 euro invece di 764 euro.

Come sempre accade in questi casi, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittare subito dell’occasione prima dell’inevitabile sold out. Trovare una PS5 è ancora oggi una vera impresa, farlo potendo usufruire di uno sconto è a tutti gli effetti un’occasione più unica che rara.

Aggiornamento: come prevedibile, il bundle con PS5 e tre giochi in vendita oggi su Unieuro è andato ben presto sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.