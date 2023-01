PS5 disponibile su Unieuro: ecco il bundle

Una segnalazione veloce per tutti coloro intenzionati a comprare PS5, ma che fino a oggi non ce l’hanno fatta: il bundle con tre giochi è tornato disponibile su Unieuro, con uno sconto da non lasciarsi sfuggire. È l’occasione perfetta per allungare le mani sulla console di casa Sony, quasi introvabile sul mercato. Il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo, non sappiamo per quanto rimarrà in vendita prima che le scorte siano esaurite.

Bundle PS5 ora in sconto su Unieuro

I titoli in questione sono God of War Ragnarok, di Horizon Forbidden West e di Spider-Man Miles Morales. La console è proposta nella sua Standard Edition ovvero l’edizione più ambita, quella con lettore di dischi. Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

È ovviamente incluso anche il controller DualSense. Tutto questo, con uno sconto pari all’8% che porta il bundle al prezzo finale di 699 euro invece di 764 euro come da listino. La spedizione a domicilio è gratuita, in pochi giorni, con possibilità di pagare eventualmente a rate senza interessi con PayPal o Klarna.

L’ offerta di Unieuro soprende per la qualità dei giochi inclusi e per la riduzione di prezzo, quasi un’anomalia considerando la carenza di unità disponibili sul mercato. Anche per questo è meglio approfittarne prima dell’inevitabile ennesimo sold out, che immaginiamo non tarderà a manifestarsi.

