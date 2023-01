PS5 su Unieuro in bundle con due controller

Lo store di Unieuro ha appena messo online un nuovo bundle PS5, questa volta con due controller DualSense: è in vendita al prezzo di 609,99 euro, dunque senza rincari. Si tratta della soluzione ideale per chi desidera divertirsi in compagnia di un amico o di un familiare, anche offline, ma non vuol essere obbligato ad acquistare subito titoli o accessori aggiuntivi.

Un nuovo bundle per la PS5 su Unieuro: eccolo

È la Standard Edition della console ovvero quella dotata di lettore per i giochi su disco. La consegna a domicilio è stimata in pochi giorni dal completamento dell’ordine, senza alcuna spesa aggiuntiva. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina del prodotto.

Nell’immagine qui sopra è possibile dare uno sguardo alla confezione che arriverà a casa di chi sceglie di approfittare dell’occasione, più unica che rara, considerando la difficoltà nel reperire la piattaforma, soprattutto nella sua versione liscia senza extra.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il nuovo bundle di PlayStation 5 proposto dallo store online di Unieuro, con due joypad inclusi, al prezzo di 609,99 euro. Come già anticipato, si può contare sulla spedizione gratis. Non sappiamo se e quando andrà sold out.

Volendo, la puoi anche pagare a rate con le soluzioni proposte da PayPal e Klarna. Maggiori informazioni a proposito di questa modalità si trovano nella scheda completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.