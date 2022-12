PS5 con Vodafone: puoi riceverla ADESSO con questa offerta

L’offerta Vodafone che ti permette di ricevere una PS5 con God of War Ragnarok è ancora attiva. Collegandoti alla pagina ufficiale, infatti, troverai tutte le informazioni che ti servono per procedere alla promozione che include anche due ricariche PSN da 35 euro ciascuna da spendere come vuoi.

Non solo PS5 comunque perché hai anche la libertà di scegliere una Xbox Series S, una Xbox Series X oppure una Nintendo Switch. In tutti i casi comunque dovrai abbinare un’offerta Family Plan che ti spiegheremo di seguito.

Come ricevere PS5 con Vodafone grazie all’offerta Family Plan

Chiaro comunque che PS5, visto che è ancora difficile da trovare, resti l’oggetto del desiderio di molti appassionati. Per ricevere la tua console devi avere attiva o sottoscrivere un’offerta Family Plan, il piano per Internet a casa + Mobile di Vodafone a 34,90 euro al mese.

Una volta attiva potrai richiedere la tua PlayStation 5 Digital Edition nel bundle che include God of War Ragnarok e 70€ di Gift Card PSN a 24,99 euro al mese per 24 mesi.

La stessa cosa come detto è attiva anche per Xbox Series X (21,99€ al mese), Xbox Series S (13,99€ al mese) e Nintendo Switch (10,99€ al mese). Non ti rimane che scegliere la console che preferisci: un operatore Vodafone ti darà tutte le informazioni per concordare la consegna direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.