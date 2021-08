PS5 Digital Edition: ore 10.30 su Mediaworld [UPDATE]

Chi ha cercato di acquistare ieri su Mediaworld una PS5 Digital Edition è rimasto sicuramente deluso. Molte le persone scottate dall'improvviso problema tecnico che ha attanagliato il sito alle 15 in punto, impedendo di fatto un “drop” di console che era stato preannunciato e che era atteso da migliaia di persone. Oggi può essere dunque il giorno della chiamata giusta? A quanto pare si, alle ore 10.30. QUI.

Mediaworld, infatti, aveva preannunciato due giorni di possibilità: se la giornata di ieri era dedicata alla PS5 Digital Edition (399€), quella odierna sarebbe dovuta essere dedicata alla PS5 Standard Edition (499€). Pochi minuti fa l'annuncio che fa chiarezza dopo i problemi di ieri: oggi, alle ore 10.30, saranno disponibili le PS5 non distribuite ieri. Alle 15.00 (al medesimo link), sarà invece disponibile la Standard Edition.

PS5 su Mediaworld: come funziona la waiting room

Si consiglia di cliccare in anticipo e registrarsi al sito Mediaworld per preparare in anticipo il terreno. Questo il meccanismo della “waiting room”:

In pratica: fin da ora ci si può mettere in fila, alle 10.30 si otterrà un numero casuale di ordine e con un po' di fortuna si potrà essere tra i primi fortunati a riuscire ad accaparrarsi una delle console disponibili. Visto che i precedenti potrebbero rinunciare per qualsiasi motivo, si consiglia di attendere il proprio turno a prescindere dal numero di estrazione.

Buona fortuna! (e passaparola)

Update ore 10.45

A voi è andata meglio?

La coda è in corso. La distribuzione delle unità, dunque, sta procedendo regolarmente, a differenza di quanto accaduto nella giornata di ieri. Il sistema della nuova “waiting room”, pur se meno meritocratico, consente di mettere ordine e di evitare l'assembrarsi dei refresh contemporanei nell'ora del lancio. Server più rilassati, insomma, e meno perdita di tempo per tutti. Serve solo un po' di fortuna.

Appuntamento alle 15.00 per la Standard Edition. Stesso link, stessa procedura.

Update ore 12.00

I problemi non sono terminati e la distribuzione della Digital Edition è stata sospesa. Mediaworld promette tuttavia di farcela con la Standard Edition. Appuntamento alle ore 15.00.