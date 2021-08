Dopo la debacle di ieri, il fuoritutto di oggi che ha funzionato soltanto per metà (forse meno): Mediaworld ha improvvisato un drop delle 10.30 con la PlayStation 5 Digital Edition e tutto sembrava andare per il verso giusto. Merito, anche, di un nuovo metodo di ingresso alla coda di acquisto, sistema che sarà replicato OGGI alle 15.30 in occasione del nuovo drop di PS5 Standard Edition da 499 euro.

Qualcosa, però, si è inceppato. Dopo le prime ipotetiche vendite (delle quali non è possibile averne conferma) la coda è stata messa in pausa, fino alla comparsa del seguente messaggio:

Siamo spiacenti, ma, pur avendo fatto tutto il possibile per risolverli, i problemi tecnici persistono. Essendo impossibilitati a procedere causa forza maggiore, dobbiamo purtroppo sospendere la vendita di PS5 Digital Edition, che verrà spostata a data da definirsi. Nel frattempo, vi ricordiamo l’appuntamento con la vendita di PS5 Standard oggi intorno alle 15:00.

Nulla lascia supporre che con le PS5 Standard Edition le cose possano andare per il meglio a differenza di quanto accaduto con la Digital Edition, ma questo è quel che propone Mediaworld. E questo è quel che ci è dovere segnalare, in attesa di capire quel che accadrà.

PS5 su Mediaworld: come (non) funziona

Le unità disponibili, come noto, sono poche. Così sarà anche in futuro, perché la scarsità di chip ha creato un collo di bottiglia che sta rallentando l'emergere delle console next-gen. I drop fin qui effettuati hanno però determinato non pochi problemi, soprattutto su Mediaworld, in virtù di sovraccarichi su server presso i quali gli utenti erano pronti a ripetuti refresh negli orari di rilascio.

Per risolvere i propri problemi Mediaworld ha creato una “waiting room” alla quale si può accedere in anticipo (circa mezzora) per poi attendere alla coda all'ora del drop. Non serve alcun refresh: alle 15.00 i server distribuiranno un numero casuale a tutti i presenti, determinando così in modo del tutto random la priorità di acquisto. Una volta ottenuto il proprio “ticket” non resterà che aspettare, per capire quante unità sono disponibili e se si ha la possibilità di accedere all'acquisto. Questione di fortuna, ma senza l'ansia del refresh compulsivo.

Ti informiamo che quando apriremo le vendite, ti verrà assegnato un posto casuale in fila tra tutte le persone che come te si sono collegate qui in attesa dell’inizio della vendita.

Resta, però, l'ansia di capire se sarà nuovamente un buco nell'acqua: i precedenti drop sono spesso stati una delusione e ieri sono stati in molti a lamentare il tanto tempo perso di fronte ad un sito che non restituiva altro che problemi.

Insomma, per poter finalmente mettere le mani su una PS5 Standard Edition non resta che tentare di collegarsi anche oggi, poco prima delle 15, a QUESTO INDIRIZZO. Ci si iscrive al sito, quindi si attende l'ora X. Da quel momento in poi è solo questione di fortuna e di pazienza. Doti proprie degli audaci, ovviamente. Al netto dei server Mediaworld, ovviamente.

Aggiornamento ore 14.45

Quando mancano 15 minuti all'inizio della coda, tutto sembra finalmente procedere per il meglio. La “waiting room” avvisa che fino alle 15 è possibile entrare nella lista d'attesa per ricevere il proprio numero seriale (casuale). Quindi non resterà che aspettare pazientemente in coda, sperando di essere tra i primi e con un ordine di priorità compatibile con le unità effettivamente disponibili.

“Questa nuova modalità“, spiega Mediaworld, “ha l'obiettivo di provare a dare pari opportunità di accesso a tutti coloro che si collegheranno per iniziare a ordinare la console all'orario fissato di apertura vendite“. Ma ieri e oggi in mattinata le cose non sono andate per il verso giusto.

Aggiornamento ore 15.03

Nel nostro caso non è andata benissimo: abbiamo oltre 18 mila persone davanti, per un tempo di attesa stimato che va oltre l'ora. Tuttavia un avviso consiglia in questo caso di lasciare la coda:

“Sei libero di restare in coda, ma dato il numero limitato di unità disponibili, ti informiamo che la probabilità di aggiudicarti il prodotto sono molto basse“:

Con ogni probabilità le unità disponibili sono nell'ordine delle centinaia, ma su questo non v'è certezza alcuna: Mediaworld non ha comunicato quante siano le PS5 a disposizione e non è dunque possibile sapere quanti utenti potranno essere accontentati a questo giro di drop.