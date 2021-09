PS5 disponibile su MediaWorld: COMPRALA ADESSO (20 settembre)

Se ancora non sei riuscito ad allungare le mani sulla PS5, questa è la tua occasione. La console next-gen è tornata disponibile su Mediaworld. Considerando come le scorte siano ancora molto limitate, è del tutto probabile che anche questo Drop andrà esaurito in pochi minuti: non c'è tempo da perdere, il sold out è dietro l'angolo. L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 di oggi, lunedì 20 settembre, mettiti in coda il prima possibile a questo link.

PS5 disponibile su Mediaworld: è la tua occasione

La piattaforma non ha bisogno di presentazioni. Progettata da Sony per offrire il meglio in termini di gaming, sotto la scocca nasconde un comparto hardware in grado di sprigionare la potenza necessaria a gestire i titoli in risoluzione 4K senza alcuna esitazione. Non mancano nemmeno le funzionalità dedicate all'intrattenimento multimediale. Oggi puoi finalmente acquistarla: la trovi in vendita da oggi alle 15 su MediaWorld.

La versione disponibile è la Standard Edition, quella con lettore di dischi per leggere le copie fisiche dei giochi. Per approfittare di questo Drop Mediaworld e farti trovare pronto, non rischiando così di rimanere a bocca asciutta con l'ennesimo sold out, tutto ciò che devi fare è collegarti ora allo store ed eseguire il login, accertandoti di aver specificato un metodo di pagamento valido: potrai così completare l'ordine prima che le unità disponibili vadano esaurite.

In dotazione con PlayStation 5 il controller DualSense, evoluto e migliorato sotto ogni punto di vista rispetto alla generazione precedente. A proposito, se te ne serve un altro per giocare in compagnia dei tuoi amici anche offline, lo trovi in sconto su Amazon.

Aggiornamento: le unità disponibili sono andate esaurite, appuntamento al prossimo PS5 Drop!