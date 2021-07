PS5 disponibile oggi su Mediaworld (21 luglio): il LINK

Oggi hai un'altra opportunità per comprare PS5, grazie al nuovo Drop organizzato da Mediaworld: tutto ciò che devi fare è collegarti allo store online con questo link. L'appuntamento è fissato per le ore 15:00, ma per sicurezza connettiti qualche minuto prima, perché come sempre sarà necessario mettersi in coda nella sala d'attesa appositamente allestita e attendere il proprio turno.

Acquista PS5 con il Drop di oggi su Mediaworld: comprala ora

L'annuncio è stato diramato nei giorni scorsi attraverso i profili social della catena, con il post visibile qui sotto. L'appuntamento di oggi mette a disposizione la console in bundle con il gioco Ratchet & Clank: Rift Apart sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la piattaforma next-gen di Sony. Lo puoi comprare qui.

Solitamente la lista d'attesa è composta da migliaia di persone desiderose di allungare le mani su PlayStation 5. Non sappiamo quanti siano i pezzi disponibili. La carenza di unità, causata principalmente dalla crisi dei chip che sta mettendo in ginocchio l'intera industria dei semiconduttori, va avanti fin dalla fase di preordine dello scorso anno. Lo stesso vale per la concorrente Xbox Series X di Microsoft.

Per aver più chance di comprare la console è meglio accedere all'indirizzo games.mediaworld.it con un po' di anticipo ed essere certi di aver eseguito l'autenticazione al proprio account Mediaworld o, in alternativa, crearne uno gratuitamente inserendo i dati richiesti. Il pagamento dell'ordine potrà poi essere effettuato con una carta di credito o attraverso il circuito PayPal.

Affidarsi a uno rivenditore autorizzato come in questo caso assicura la ricezione di un prodotto nuovo e originale, nonché di poter accedere all'assistenza in garanzia nel caso di necessità. Meglio stare alla larga da chi proposte online le console a prezzo gonfiato, puntando a trarre profitto dalla forte richiesta del mercato. Con il PS5 Drop di Mediaworld puoi stare tranquillo.