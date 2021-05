PS5 Drop GameStop (13 maggio): il link per comprare PlayStation 5

Chi ancora non è riuscito a mettere le mani su una PlayStation 5 ha oggi una nuova opportunità per farlo: GameStop ha annunciato un PS5 Drop. Tutto ciò che bisogna fare per acquistare la console next-gen di casa Sony è visitare l’indirizzo gamestop.it/ps5bundle a partire dalle ore 15:15 di oggi (mercoledì 13 maggio) e aggiornare la pagina finché non si viene messi in coda.

PS5 Drop su GameStop: oggi, per i click più veloci

Dopodiché, sarà sufficiente scegliere la versione desiderata, sperando di essere arrivati in tempo per non andare incontro all’ennesimo sold out. Ci sono la Digital Edition a 399,98 euro, quella con lettore di dischi a 499,98 euro e due bundle proposti rispettivamente a 574,98 euro e 769,98 euro.

L’occasione è ghiotta, soprattutto considerando che Sony ha previsto una carenza di unità almeno fino al prossimo anno: sarà impossibile, con i ritmi di produzione attuali, soddisfare la domanda di quanti desiderano collegare PS5 al televisore e godersi l’esperienza di nuova generazione offerta. Occhi dunque puntati sul PS5 Drop di GameStop, in programma tra meno di un’ora. I click più veloci avranno la meglio, gli altri continueranno a tenere la piattaforma nella loro lista dei desideri.

Non fatichiamo a immaginare una presa d’assalto del sito, nel tentativo di aggiudicarsi le unità disponibili. Non è dato a sapere quante siano. Buona fortuna!