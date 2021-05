PS5 Drop su Mediaworld: nuove console in arrivo sullo store online

Nella giornata di ieri, Sony ha ribadito che ancora per lungo tempo sarà difficile allungare le mani su una PlayStation 5: la carenza delle componenti necessarie alla realizzazione della console e, ancor più la domanda elevata del mercato, sono destinate a farsi sentire almeno fino al prossimo anno. L’unica possibilità per acquistarne una è dunque quella di affidarsi ai cosiddetti PS5 Drop proposti di tanto in tanto dagli store online: oggi tocca a quello di Mediaworld.

Mediaworld annuncia la vendita di altre PS5

La catena è tonata sul tema con un post condiviso dalla pagina ufficiale Facebook (qui sotto lo screenshot), che si spera non faccia la fine di quello precedente. L’avvio delle vendite non sarà immediato: è indicato in modo piuttosto generico per le “prossime settimane”. Chi gestisce lo store invita comunque gli interessati a farsi trovare pronti, registrandosi se non ancora in possesso di un account ed eventualmente controllando la correttezza dei dati di spedizione e fatturazione.

Come prevedibile, tra i commenti non hanno tardato a farsi sentire coloro ancora delusi dalla cancellazione del post precedente. Per rimanere aggiornati in tempo reale su PS5 Drop, nonché sulle offerte e le notizie segnalate su queste pagine, è possibile seguire il canale Telegram di Punto Informatico.