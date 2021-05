PS5 Drop Mediaworld: niente console, post cancellato

Il PS5 Drop che ieri Mediaworld ha promesso via social non c’è stato. Nessuna traccia. Alla disillusione di coloro che per tutto il giorno hanno atteso invano di poter acquistare la console si è aggiunta la beffa: il post di Facebook è stato cancellato. Di certo non il migliore dei modi per gestire la situazione.

PS5 Drop Mediaworld: che fine ha fatto il post?

La scarsa disponibilità delle PlayStation 5 ha reso la console quasi introvabile per mesi, fin dal lancio di novembre. La corsa alle poche unità in vendita non è certo una novità e gli imprevisti possono sempre nascondersi dietro l’angolo, ma anziché spiegare l’accaduto ed eventualmente scusarsi, chi gestisce la pagina social di Mediaworld ha preferito cancellare tutto con un colpo si spugna: intervento eliminato e tanti saluti, con buona pace di clienti e follower. C’è però chi legittimamente chiede spiegazioni.

In risposta, Mediaworld rimanda ai prossimi giorni per una nuova comunicazione in merito. Lo fa ripetendolo come un mantra, a ogni richiesta di chiarimenti. Di seguito uno screenshot del post in questione, condiviso ieri.

La console next-gen di casa Sony risente di un problema che attanaglia ormai l’intera industria hi-tech, quello legato alla carenza di chip che ancora per lungo tempo potrebbe limitare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali. Non certo una responsabilità di Mediaworld, che in questo caso avrebbe però potuto comunicare in modo diverso e trasparente quanto accaduto.