PS5 Drop su Mediaworld: oggi (5 maggio), tenetevi pronti

La carenza di unità disponibili ha reso PS5 quasi introvabile, ma fortunatamente oggi la console next-gen di casa Sony torna in vendita. Per non farsi trovare impreparati e non inciampare nell’ennesimo sold out, la cosa migliore da fare è collegarsi allo store online di Mediaworld e farsi trovare pronti.

Mediaworld annuncia il PS5 Drop, tenetevi pronti

A comunicarlo la catena, senza però specificare a che ora avverrà il Drop. Il modo migliore per essere tra i fortunati che riusciranno nell’impresa del click più veloce è assicurarsi fin da subito di aver effettuato il login ed essere pronti all’acquisto non appena possibile.

Quasi introvabile fin dal giorno del lancio, PlayStation 5 è l’oggetto del desiderio di tutti gli appassionati videoludici. Molti sono finora rimasti a bocca asciutta, ma oggi ci si può provare su Mediaworld.