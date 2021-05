Nuova PS5 (non Slim): restyling e CPU custom a 6 nm

La carenza di PlayStation 5 sugli scaffali sta mettendo Sony nella condizione di non poter soddisfare l’elevata richiesta del mercato. Il gruppo giapponese sta facendo il possibile per incrementare i ritmi di produzione, ma non solo: sembra aver già iniziato a guardare avanti, pensando a un restyling della piattaforma che dovrebbe interessare non solo il suo aspetto esteriore, ma anche il comparto hardware.

È quanto si ipotizza in una indiscrezione condivisa oggi sulle pagine di DigiTimes, chiamando in causa direttamente Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La riportiamo di seguito in forma tradotta.

È forse troppo presto per parlare di una PS5 Slim, anche se guadando alle scorse generazioni della piattaforma, prima o poi il lancio avverrà. Una riduzione dell’ingombro rispetto al modello attuale sarebbe ad ogni modo accolta con favore dai tanti che ritengono le dimensioni di PlayStation 5 generose.

Lato hardware, potrebbe trovare posto una nuova CPU AMD a 6 nm, messa a punto appositamente dal chipmaker. L’opzione 5 nm sarebbe stata esclusa poiché ritenuta troppo costosa. Come sempre in questi casi, trattandosi di rumor vanno presi come tali, con le pinze.

Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed)

It says the next PS5 will come with a "new semi-customized" 6nm CPU from AMD.

5nm is said to be too costly.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 6, 2021